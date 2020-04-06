В России резко выросло число вакансий с удаленной работой

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Наиболее востребованы в период карантина оказались преподавателиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России в период пандемии коронавируса резко увеличилось количество вакансий удаленной работы. Число таких предложений в целом по стране возросло на 71%. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы «Работа.ру».

«По сравнению с февралем в марте количество вакансий удаленной работы выросло на 71% по России, в Москве — на 25%. Число резюме на удаленную работу увеличилось на 220%», — рассказали РИА «Новостям» в компании.

Также в пресс-службе «Работа.ру» сообщили, что список доступных для работы из дома профессий расширился. Больше всего вакансий на «удаленке» — в сфере образования (74%), в продажах (14%) и маркетинге (6%).

На данный момент в России зафиксировано 5 389 случаев заболевания. Рост числа зараженных россиян за сутки составил 658 человек, двое погибли. Президент России Владимир Путин распорядился увеличить нерабочий период из-за коронавируса с сохранением заработной платы до 30 апреля, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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