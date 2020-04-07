«Инвитро» отказалась от идеи тестировать россиян на коронавирус

Экспресс-тест способен определить инфекцию за 40 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Частная медицинская сеть «Инвитро» отказалась брать тесты на коронавирус из-за риска для персонала и пациентов. Вместо тестирования компания будет работать в качестве централизованной лаборатории.

«После оценки возможных рисков для здоровья пациентов и сотрудников было решено поддержать действия государства по борьбе с пандемией, сосредоточиться на работе с государственными медучреждениями», — цитирует сообщение «Инвитро» РБК. Предполагается, что первые биоматериалы пациентов из больниц России для исследований поступят уже на этой неделе в филиал в Новосибирске. Также уточняется, что лаборатория получила тест-системы «Вектора». Проводить исследования здесь смогут за один день.

Ранее Росздравнадзор сообщил о регистрации первого российского экспресс-теста, который способен за 40 минут определить наличие коронавирусной инфекции даже при отсутствии каких-либо симптомов, напоминает « Федеральное агентство новостей». В Роспотребнадзоре 6 апреля сообщили о возможности тестирования на коронавирус в домашних условиях.

На данный момент в России зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, погибли 47 человек. Всего COVID-2019 в стране инфицированы 6343 человека.