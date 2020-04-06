Заслуженный врач РФ: из-за домашних тестирований подскочит статистика заболеваемости коронавирусом

Статистика заражений коронавирусом в России может подскочить из-за появления услуги бесконтактного тестирования на дому. Такое мнение URA.RU озвучил заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Евгений Лильин.
«Если такая возможность все же будет, то это, безусловно, будет связано с увеличением выявляемости коронавирусной инфекции и дальнейшим запугиванием населения», — считает Лильин. При этом он усомнился в точности подобных самостоятельных исследований.
О возможности тестирования на коронавирус в домашних условиях стало известно 6 апреля. Согласно информации, опубликованной
Для тестирования специалисты будут использовать систему, разработанную учеными Центрального НИИ эпидемиологии. Она может выявлять вирус даже на ранних стадиях. В ведомстве уточнили, что эта услуга платная, доступен сервис пока только для жителей Москвы. «В настоящее время ведется работа по расширению сети и охвата всех регионов», — заключили в Роспотребнадзоре.
На данный момент в России зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Всего COVID-2019 инфицированы 6343 человека. Ранее российские ученые раскрыли, когда начнут тестировать на людях вакцину от коронавируса. Известно, что сейчас в разработке находятся 26 разных вариантов вакцины.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «