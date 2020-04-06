Заслуженный врач РФ: из-за домашних тестирований подскочит статистика заболеваемости коронавирусом

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Домашняя тест-система способна выявлять коронавирус на ранней стадииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Статистика заражений коронавирусом в России может подскочить из-за появления услуги бесконтактного тестирования на дому. Такое мнение URA.RU озвучил заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Евгений Лильин.

«Если такая возможность все же будет, то это, безусловно, будет связано с увеличением выявляемости коронавирусной инфекции и дальнейшим запугиванием населения», — считает Лильин. При этом он усомнился в точности подобных самостоятельных исследований.

О возможности тестирования на коронавирус в домашних условиях стало известно 6 апреля. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Роспотребнадзора, сдать анализ смогут все желающие без назначения врача. Предполагается, что доставлять набор заказчику будет специалист службы Центра молекулярной диагностики, он расскажет, как самостоятельно взять мазок, а затем заберет биоматериал. Результат в течение двух дней поступит на электронную почту.

Для тестирования специалисты будут использовать систему, разработанную учеными Центрального НИИ эпидемиологии. Она может выявлять вирус даже на ранних стадиях. В ведомстве уточнили, что эта услуга платная, доступен сервис пока только для жителей Москвы. «В настоящее время ведется работа по расширению сети и охвата всех регионов», — заключили в Роспотребнадзоре.

На данный момент в России зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Всего COVID-2019 инфицированы 6343 человека. Ранее российские ученые раскрыли, когда начнут тестировать на людях вакцину от коронавируса. Известно, что сейчас в разработке находятся 26 разных вариантов вакцины.

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