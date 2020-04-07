Сотрудникам СИЗО-1 Екатеринбурга в карантин запретили покидать территорию изолятора

Чтобы подследственные не заразились, работники СИЗО будут жить вместе с ними Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Казарменное положение введено для сотрудников СИЗО-1 Екатеринбурга. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди сотрудников УИС, осужденных и обвиняемых нет. В целях безопасности казарменное положение вводится лишь на одном объекте. Мы взяли за образец уже работающую схему, которую ввели ранее в некоторых других регионах страны. Мера вводится на неопределенный срок до особого распоряжения. Сотрудники будут жить на территории изолятора, не смогут покидать территорию, контактировать с внешней средой. Все это с целью не допустить инфекцию в изолятор», — рассказал URA.RU Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области.

В СИЗО для сотрудников оборудованы спальные места, есть кухня, баня. Специалисты СЭС ГУФСИН будут следить за соблюдением необходимых санитарных мер. Медики изолятора тоже фактически переводятся на казарменное положение, чтобы инфекция не попала к арестованным.

Адвокаты и следователи, навещающие заключенных, должны иметь при себе маски, перчатки, защитные костюмы. Без такой экипировки в изолятор никого теперь не пустят. На КПП при входе в каждое учреждение контролируется состояния здоровья всех лиц, посещающих учреждение: измеряется температура с регистрацией результатов в специальном журнале, проводится опрос о наличии жалоб на состояние здоровья. Лица с повышенной температурой в учреждение не допускаются.

«Они могут видеться с подследственными лишь в комнатах кратковременных свиданий через стекло по телефону, чтобы избежать личного контакта. Передачи чего-либо из рук в руки тоже запрещены, но теперь увеличилось количество посылок. Упаковки с содержимым протираются дезинфицирующим веществом, всюду работают бактерицидные лампы», — добавил Левченко.