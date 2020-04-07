Желающих улететь из США в Россию из-за коронавируса не набралось даже на один рейс

Пока желающих вернуться из США в Россию не набирается даже на один самолет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиян, застрявших в США из-за пандемии коронавируса, не вывозят на родину, потому что заявок пока недостаточно даже для заполнения одного рейса. Об этом сообщил российский посол в Штатах Анатолий Антонов.

На странице дипмиссии в Facebook он пояснил, что оформить заявку на выезд из США можно через портал госуслуг. «Пока это сделали лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета», — рассказал дипломат. Он также отметил, что Москве важно увидеть, сколько россиян в действительности хочет попасть на родину.

Электронную регистрацию посол назвал необходимой процедурой и настоятельно призвал пройти ее всех россиян в США, кто еще не сделал этого ранее. Другим важным условием является наличие билетов или готовность их приобрести.

Ранее Антонов сообщил, что более двух тысяч россиян не смогли вылететь из США после временного запрета на международные авиаперевозки в России. Порядок помощи гражданам РФ, которые оказались за границей в условиях пандемии коронавируса, определило российское правительство, напоминает RT.