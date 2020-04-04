Более двух тысяч россиян не смогли вернуться из США

Международные рейсы по вывозу россиян временно приостановлены Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В США по-прежнему находятся более двух тысяч российских граждан. Все они сообщили посольству РФ о желании вернуться домой. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«По нашим данным, на территории США остались более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой», — приведены слова Антонова на странице российской дипмиссии в Facebook. Как отметил посол РФ в Вашингтоне, сейчас работа дипломатов оперативно перестраивается с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся россиянам, уточняет RNS .

Ожидалось, что 3 апреля вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву вернутся около 250 россиян. Однако в целях защиты здоровья граждан РФ оперативный штаб принял решение временно приостановить международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину.

Россия временно закрыла свои границы из-за пандемии коронавируса с 30 марта. Также в Международной ассоциации аэропортов предположили, что из-за коронавируса авиаперевозки в России могут почти полностью прекратиться уже в апреле.