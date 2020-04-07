Названы сферы труда с наибольшей разницей в зарплатах мужчин и женщин

Наибольшая разница между зарплатами мужчин и женщин зафиксирована в сфере информации и связи, научной и технической деятельности, а также в области транспортировки и хранения. Об этом говорится в исследовании Росстата.
«Максимальный разрыв между зарплатами мужчин и женщин зафиксирован среди специалистов в области информации и связи, где мужчины зарабатывают на 31,8% больше, чем женщины», — передает данные исследования RT.
Среди специалистов научной и технической деятельности разрыв составляет 29%. В сфере транспортировки и хранения мужчины зарабатывают на 25,9% больше, чем женщины; в области культуры, спорта и организации развлечений разница составляет 25,8%; в сфере добычи полезных ископаемых — 24,1%.
Минимальная разница между зарплатами зафиксирована в сфере образования. Там мужчины получают всего на 4,8% больше. В области здравоохранения и социальных услуг разница — 11,7%. Далее следуют строительство с разрывом в 13%, область обеспечения электрической энергией, газом и кондиционирование воздуха с разрывом в 13,8%.
В Росстате отмечают, что с 2017 года гендерный разрыв зарплат в России сократился на 0,4%. В среднем, женщины получают 37,8 тысячи рублей, мужчины — 52,5 тысячи рублей.
Ранее Росстат назвал регионы с самыми большими зарплатами. На первом месте рейтинга за 2019 год оказалась Чукотка, где среднемесячная зарплата составила 106,8 тысячи рублей, сообщает «Национальное агентство новостей». На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тысячи рублей), на третьем — Москва (94 тысячи рублей).