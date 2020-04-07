08 апреля 2020

В России начались испытания теста для переболевших коронавирусом

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Разное. Курган, анализы, кровь из пальца, тест на вич, резиновые перчатки, сдача анализов
Врачи будут использовать плазму выздоровевших людейФото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские ученые приступили к испытаниям теста для тех, кто уже перенес COVID-19. Его разработкой занимается центр генетики и репродуктивной медицины Genetico совместно с Институтом молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН), сообщает РБК.

Тест помогает выявить людей, уже переболевших COVID-19, в том числе в бессимптомной форме. «Это позволит оценить достоверное количество людей, которые перенесли эту инфекцию», — приводит РБК слова завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григория Ефимова, который принимает участие в разработке тестов. Как отмечает эксперт, тест-система определит, выработался ли у выздоровевших пациентов иммунитет.

Переболевшие коронавирусной инфекцией могут стать для зараженных донорами плазмы крови. В ней содержатся антитела, позволяющие бороться с вирусом.

В феврале о подобном методе лечения коронавирусной инфекции сообщили китайские врачи. Переливая плазму переболевших пациентов, они вылечили к тому моменту уже десять заболевших.

Сейчас в России выявлено 6 343 случая заболевания COVID-19, 406 человек выздоровели, 47 пациентов скончалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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