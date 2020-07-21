В ХМАО снимают строгий карантин по коронавирусу

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новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничительные мероприятия, действующие в ХМАО в связи с распространением COVID-19, начнут снимать завтра. Соответствующее заявление сделала глава региона Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Коэффициент распространения инфекции сегодня 0,93, показатель охвата тестированием населения — 335 тестов на 100 тыс населения. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 995. Учитывая названные выше данные, методические рекомендации Роспотребнадзора, согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО, прошу аппарат губернатора подготовить проект решения о переходе с 22 июля к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в регионе в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», — сообщила Комарова.

С завтрашнего дня имеют право открыться магазины, площадь которых не превышают 400 м. кв. и имеют отдельный вход с улицы. При этом находиться там могут одновременно не более 10 человек (по 4 м. кв. на человека). Также в любое время разрешены совместные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (но нельзся собираться более двух человек и обязательно соблюдать дистанцию не менее пяти метров. Также будет снят снят запрет на прогулки на улице, но делать это можно не более, чем вдвоем и на детские площадки заходить по-прежнему будет нельзя.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки коронавирус найден у 228 жителей региона в 18 муниципальных образованиях. Это самый низкий с 23 июня показатель новых случаев заражения.