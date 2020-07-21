ХМАО поставил месячный рекорд по числу новых случаев коронавируса

Еще никогда ХМАО не был так близок к снятию карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки коронавирус найден у 228 жителей региона в 18 муниципальных образованиях. Это самый низкий с 23 июня показатель новых случаев заражения. Всего за время эпидемии COVID-19 диагностировали у 14 тысяч 442 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 67 человек зафиксирована пневмония, у 17 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 182 случаях. По 46 случаям контакты уточняются. На самоизоляции находятся 20 тысяч 97 человек», — добавили в оперштабе.

При этом в регионе уже более десяти дней коэффициент распространения инфекции (Rt) и остальные показатели, установленные Роспотребнадзором, как критерии для перехода на первый этап снятия карантина, соответствуют нормам. Так, средний по региону Rt равен 0,93, показатель охвата тестированием населения — 335,1 тестов на 100 тысяч человек, а свободных «ковидных» коек в два раза больше, чем рекомендовано санитарными врачами. По муниципальным образованиям количество новых случаев распределилось следующим образом.

Сургут — 48;

Нижневартовск — 41;

Ханты-Мансийск — 29;

Сургутский район — 21;

Нефтеюганск — 15;

Нягань — 14;

Лангепас — 12;

Нефтеюганский район — 9;

Когалым — 8;

Югорск — 6;

Нижневартовский район — 5;

Мегион — 4

Белоярский район — 4;

Радужный — 4;

Советский район — 3;

Октябрьский район — 2;

Пыть-Ях — 2;

Покачи — 1.

ВСЕГО: 228

Состояние 62 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 43 человека из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 109 человек (+3 человека за сутки). За последние 24 часа вылечились 389 человек, а за весь период пандемии — 9 тысяч 447 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО готов к снятию карантина по коронавирусу, но из-за разной эпидобстановки в каждом из муниципалитетов, власти региона не спешат с решением.