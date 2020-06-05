Адвокат Тулебаева Вячеслав Комаров объявил, что будет оспаривать меру пресечения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Экс-депутату тюменской городской думы от ЛДПР Мурату Тулебаеву избрана мера пресечения, он арестован на 1 месяц и 28 дней. Такое решение принял сегодня Центральный районный суд Тюмени. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Мурат Тулебаев арестован до 30 июля 2020 года. Приговор будем обжаловать, мера необоснованна и избрана незаконно», — сообщил адвокат обвиняемого Вячеслав Комаров. Заседание было закрытым. Несмотря на режим самоизоляции, проводилось оно в оффлайн-режиме, но с использованием масок.

Мурата Тулебаева обвиняют по ч.3 ст. 160 УК РФ в растрате бюджетных средств. «В вину ставят, что организация, которой он руководил, не получила прибыли от исполнения контракта. АО „Трасса“, которая выиграла госконтракт, выполняла его на протяжении года, но на него требовались большие затраты из-за удаленности объекта. После чего передала контракт на субподряд компании „ТМК-Сибирь“», — отметил адвокат обвиняемого. Он также уточнил, что последние действительно арендовали технику у АО «Трасса» и нанимали его работников для исполнения контрактов. «Но все это оплачивалось из собственных средств компании», — пояснил он.

Мурат Тулебаев был задержан следствием 2 июня. На следующий день ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам уголовного дела. Как ранее сообщало URA.RU, следствие обвиняет Мурата Тулебаева в том, что он присвоил на госконтракте 940 тысяч рублей, а также планировал вывести еще 35 млн рублей. В деле замешаны супруга экс-депутата и его заместитель Олег Якушев, все трое с момента ареста находились в изоляторе временного содержания. Заседание по избранию меры пресечения остальным фигурантам начнется в 15 часов дня.