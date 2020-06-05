05 июня 2020

Коронавирус добрался до завода «Урал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер АЗ
Конвейеры завода инфекция не остановила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В Миассе (Челябинская область) на автозаводе «Урал» произошла вспышка коронавируса. Четверо работников заболели COVID-19, восемь их коллег ожидают подтверждения диагнозов. Эту информацию подтвердили URA.RU на предприятии.

«Обследованы более 500 работников, у восьми анализ пока условно положительный. Они находятся на изоляции и 5 июня пройдут повторное обследование, — пояснили в пресс-службе АЗ „Урал“. — Официально подтверждены положительные анализы на CОVID-19 у четверых работников завода. Также 74 сотрудника старше 65 лет находятся на больничном в связи с требованиями законодательства».

Завод работает в обычном режиме. На сегодня тесты на коронавирус сдали более 500 человек, еще 640 сдали анализ на антитела к COVID-19. За месяц предполагается обследовать работников основных производственных цехов.

Также на предприятии отметили, что в процентном отношении число заболевших сотрудников меньше, чем в среднем по городу. По данным областного оперативного штаба, к 5 июня в Миассе заразились 273 человека. В целом по области с начала пандемии зарегистрировано 3600 случаев заражения коронавирусом (+131 за сутки), умерли 52 человека.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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