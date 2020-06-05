Собор Святой Софии в Турции хотят сделать мечетью

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Президент Турции поручил изучить вопрос о смене статуса собора Фото: photomaru_Anna Kucherova/depositphotos.com

Самый знаменитый собор Турции, собор Святой Софии, может сменить статус и стать мечетью. Изучить этот вопрос президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган поручил своим помощникам.

«Проведите исследование, потом мы все оценим и поговорим. Это должна решать наша нация», — цитирует Эрдогана ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.

Эрдоган поручил сотрудникам не спешить и хорошо изучить вопрос. Президент Турции подчеркнул, что в случае, если собор будет превращен в мечеть, туристы все равно смогут посещать его.

29 мая в соборе Святой Софии прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о покорении Стамбула. В Афинах заявили, что это мероприятие оскорбительно для международного сообщества и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всем мире — собор Айя-София до середины XV века был православным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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