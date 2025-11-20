Госдума утвердила закон о бюджете на 2026 год
Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщается на официальном сайте Думы.
Одним из ключевых направлений бюджета является улучшение демографической ситуации. «На меры по улучшению демографической ситуации в бюджете на 2026 — 2028 годы будет выделено более десяти трлн рублей», — говорится в сообщении. Среди мер, которые будут реализованы:
- выплата единого пособия на детей нуждающимся семьям;
- продолжение программы материнского капитала с индексацией на уровень инфляции;
- предоставление семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования.
Кроме того, более двух трлн рублей будут направлены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает:
- субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми;
- единовременные выплаты в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки.
В бюджете предусмотрены изменения, которые повлияют на размеры пособий и социальных выплат. В частности:
- прожиточный минимум вырастет до 18 939 рублей в 2026 году, до 19 697 рублей в 2027 году и до 20 485 рублей в 2028 году;
- продолжится ускоренное повышение МРОТ, который в 2026 году составит 27 093 рубля.
Также с 2026 года будет введена ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного НДФЛ для граждан РФ, имеющих двух и более детей. Выплата будет предоставляться с учетом критерия нуждаемости.
Значительное внимание в бюджете уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Финансирование фонда «Защитники Отечества» превысит 50 млрд рублей. Этот фонд оказывает помощь участникам СВО и членам их семей. Дополнительную бюджетную поддержку получат и другие НКО, работающие с семьями бойцов, а также поисковые движения и общественные организации инвалидов.
Бюджет предусматривает финансирование ряда важных направлений:
- капремонт школ (2,2 млрд рублей в 2026 году);
- социальные стипендии (3 млрд рублей);
- финансирование военных учебных центров (1,7 млрд рублей);
- льготные лекарства (10 млрд рублей);
- строительство и ремонт региональных и местных дорог (65 млрд рублей);
- комплексное развитие села (13,4 млрд рублей);
- поддержка малого агробизнеса (7,8 млрд рублей);
- обновление общественного транспорта (12,8 млрд рублей).
