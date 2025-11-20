В Госдуме приняли закон о бюджете на 2026 год и плановый период
20 ноября 2025 в 15:10
В Государственной Думе был одобрен закон, который устанавливает параметры федерального бюджета на 2026 год, а также определяет ориентиры для бюджетных показателей на 2027 и 2028 годы. Законодательный акт закрепляет ключевые параметры государственного бюджета Российской Федерации на предстоящие три года.
