В Госдуме приняли закон о бюджете на 2026 год и плановый период

20 ноября 2025 в 15:10
Фото: © URA.RU

В Государственной Думе был одобрен закон, который устанавливает параметры федерального бюджета на 2026 год, а также определяет ориентиры для бюджетных показателей на 2027 и 2028 годы. Законодательный акт закрепляет ключевые параметры государственного бюджета Российской Федерации на предстоящие три года.

