В Кремле ответили на вопрос URA.RU о трибунале после конфликта на Украине

Время обвинения и осуждения начнется после завершения СВО, заявил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Время для обвинений наступит после окончания спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, считают ли в Кремле возможным военный трибунал в отношении неонацистов.

«Время обвинения и осуждения начнется после завершения СВО», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.