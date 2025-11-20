Логотип РИА URA.RU
Политика

Власть

В Кремле ответили на вопрос URA.RU о трибунале после конфликта на Украине

Песков: время обвинения и осуждения начнется после завершения СВО
20 ноября 2025 в 15:19
Время обвинения и осуждения начнется после завершения СВО, заявил Дмитрий Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Время для обвинений наступит после окончания спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, считают ли в Кремле возможным военный трибунал в отношении неонацистов.

«Время обвинения и осуждения начнется после завершения СВО», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.

Нюрнбергский процесс начался ровно 80 лет назад — 20 ноября 1945 года. В обращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет» президент Владимир Путин заявил, что преступления нацистов против мирного населения во время Второй мировой войны не имеют срока давности.

