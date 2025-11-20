Песков назвал лучшее время для урегулирования конфликта на Украине

Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по урегулированию ситуации на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Любое время является лучшим с точки зрения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любое время является лучшим для мирного урегулирования», — отметил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Россия остается открытой к переговорному процессу. По его словам, урегулирование должно привести к тому, чтобы были устранены первопричины украинского конфликта. Об этом российская сторона говорила не один раз.