The Economist: план США предполагает значительное сокращение армии ВСУ
Инициатива США по урегулированию конфликта включает значительное сокращение состава ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
План США по урегулированию украинского конфликта предусматривает значительное сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) — до 40% от текущего уровня. Об этом сообщил британский журнал The Economist. Ранее корреспондент Оливер Кэрролл также писал о том, что Киев должен сократить армию в 2,5 раза.
«Армия Украины сократилась в 2,5 раза. Только армия Украины. Примечание: не в 2 раза, как предполагалось», — написал Кэрролл в соцсети X.
В свою очередь, The Economist подтвердил сведения, ранее опубликованные в The Daily Telegraph. Согласно этим данным, Белый дом выдвинул свои предложения именно в настоящий момент на фоне коррупционного скандала в Киеве, который привел к ослаблению позиций президента Украины Владимира Зеленского. При этом в журнале отметили, что остается неясным: является ли представленный план итогом совместной работы администрации президента США Дональда Трампа или же он стал результатом личной инициативы спецпосланника Стивена Уиткоффа.
Согласно информации, ранее опубликованной в американской газете Politico, украинские и европейские официальные лица были шокированы после того, как стало известно о наличии «тайного» плана США и России, направленного на урегулирование украинского конфликта. В то же время портал Axios информирует, что условия данного плана в настоящее время все еще обсуждаются. Среди рассматриваемых американскими чиновниками вопросов — необходимость упоминания НАТО в документе и формулировка такого упоминания.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
