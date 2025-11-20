Логотип РИА URA.RU
Песков: прямых включений во время общения Путина с народом не будет

20 ноября 2025 в 15:16
Песков заявил, что география «прямой линии» охватит всю страну благодаря смартфонам

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Любой гражданин России со смартфоном станет организатором прямого включения в «прямой линии» с президентом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

«Любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения. И поэтому откуда они будут сейчас, нам спрогнозировать вряд ли можно, но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно», — подчеркнул Песков для журналистов.

Заявление раскрывает новый формат предстоящего мероприятия, который кардинально отличается от прежних лет. Теперь для участия не нужны специальные студии в регионах — достаточно личного устройства с доступом в интернет.

В ходе предстоящей прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будет задействована разработка «Сбера» — система «ГигаЧат». Как сообщил глава государства на выставке, посвященной применению искусственного интеллекта для решения повседневных задач, данная система будет использоваться для обработки вопросов.

