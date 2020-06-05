05 июня 2020
04 июня 2020

В Тюмени скончалась самая пожилая пациентка с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, палата, роддом, больничная палата, медики, медицина, врачи, больница
Скончавшейся женщине было 93 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюмени скончалась самая пожилая пациентка с коронавирусом: женщине было 93 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Там уточнили, что скончавшаяся страдала хроническими заболеваниями.

«Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 93 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями», — указано в сообщении оперштаба.

Всего с начала пандемии в Тюменской области умерли 10 пациентов с COVID-19. У каждого из них также были хронические заболевания. За прошедшие сутки вирус был диагностирован у 36 жителей региона. Ранее агентство писало о том, что 3 июня в Тюмени скончался 66-летний мужчина с коронавирусом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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