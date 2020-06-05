Скончавшейся женщине было 93 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени скончалась самая пожилая пациентка с коронавирусом: женщине было 93 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Там уточнили, что скончавшаяся страдала хроническими заболеваниями.

«Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 93 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями», — указано в сообщении оперштаба.

Всего с начала пандемии в Тюменской области умерли 10 пациентов с COVID-19. У каждого из них также были хронические заболевания. За прошедшие сутки вирус был диагностирован у 36 жителей региона. Ранее агентство писало о том, что 3 июня в Тюмени скончался 66-летний мужчина с коронавирусом.