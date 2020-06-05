Карантин в Перми нельзя снять из-за больных без коронавируса

В пермских больницах места для COVID-пациентов занимают люди без коронавируса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большую часть мест в пермских больницах для пациентов с коронавирусом занимают люди без подтвержденного COVID-19. Из-за этого процент свободного коечного фонда опустился до критических значений (44,8% при норме более 50%), что не позволяет региону снимать действующие ограничения.

За десять дней число больных без коронавируса, занимающих места для COVID-пациентов, увеличилось с 469 до 675. В это же время число пациентов с COVID-19 возросло с 396 до 414. В результате этого процент свободного коечного фонда региона (всего в крае 1972 койки для пациентов с коронавирусом) с 1 июня находится на критическом уровне.

В региональном оперативном штабе сообщили URA.RU, что койки занимают не только пациенты с подтвержденным диагнозом. Эти места занимают также те, у кого выявлены различные пневмонии, и те, у кого первичный тест на коронавирус оказался положительным. Ожидается, что 5 июня на заседании оперштаба будет рассмотрен вопрос о расширении коечного фонда.

Всего в регионе коронавирус подтвержден у 2011 человек, 66 — скончались, 1173 — выздоровели. Сейчас с подтвержденным диагнозом в больницах региона находятся 414 человек, 358 с бессимптомным течением болезни лечатся дома.

Инфографика: URA.RU