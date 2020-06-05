Журналист НТВ Андрей Норкин потерял жену

Супруга журналиста скончалась в возрасте 53 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга журналиста НТВ Андрея Норкина Юлия скончалась в возрасте 53 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда» — Юлия работала ведущей радио «Комсомольская правда».

«Юльчонка больше нет», — сообщил в Facebook муж Юлии Андрей Норкин.

Юлия Норкина родилась в 1967 году. У нее остались четверо детей. Церемония прощания с телерадиоведущей пройдет 6 июня в городе Пушкино на Новодеревенском кладбище.

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