Журналист НТВ Андрей Норкин потерял жену

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Открытие памятной таблички генерал-майору Александру Павлову. Екатеринбург, траур, гвоздика
Супруга журналиста скончалась в возрасте 53 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга журналиста НТВ Андрея Норкина Юлия скончалась в возрасте 53 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда» — Юлия работала ведущей радио «Комсомольская правда».

«Юльчонка больше нет», — сообщил в Facebook муж Юлии Андрей Норкин.

Юлия Норкина родилась в 1967 году. У нее остались четверо детей. Церемония прощания с телерадиоведущей пройдет 6 июня в городе Пушкино на Новодеревенском кладбище.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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