Умер актер Кокшенов

Скончался советский и российский артист Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. Об этом поэт Любовь Воропаева сообщила в своем аккаунте в Facebook.
«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала Воропаева. Причину смерти актера она не назвала.
В октябре 2017 года Кокшенов перенес инсульт. Он почувствовал себя плохо прямо на улице, тогда прохожие вызвали ему скорую помощь. Однако, как сообщалось позже, актер пошел на поправку.
Кокшенов снимался в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «Девчата», «Спортлото-82», а также в «Ералаше» и других сериалах. Он был кинорежиссером и сценаристом, носил звание Народный артист РФ.
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