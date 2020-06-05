Победитель челябинских праймериз пойдет на выборы самовыдвиженцем

Константин Толкачев обещает вернуться в «Единую Россию», когда решит вопросы с силовиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Депутат Заксобрания Челябинской области Константин Толкачев, ставший фигурантом уголовного дела, подал заявление о снятии с праймериз «Единой России». Он пойдет на выборы самовыдвиженцем, чтобы не бросать тень на партию, сообщил народный избранник корреспонденту URA.RU.

«Согласно уставу „Единой России“, в случае возбуждения уголовного дела членство человека в партии приостанавливается. Я лично считаю уголовное дело сфабрикованным, уверен, что оно будет закрыто. Но, несмотря на это и на честную и убедительную победу на праймериз, принял непростое для себя решение сняться с предварительного голосования. На выборы иду в качестве самовыдвиженца. Но остаюсь в системе. И как только претензии ко мне в суде будут сняты, вернусь к активной работе в партии», — сказал депутат.

Дело Толкачева с 1 июня начали рассматривать в Копейском горсуде. По версии обвинения, он заключил фиктивные сделки об аренде имущества ООО «Коркинский стеклотарный завод», которым управляло его ООО ПСМО «Пирамида». За счет этого ему якобы удалось снизить налоговую базу и не доплатить 16,3 млн рублей НДС. Кроме того, силовики считают, что он документально не оформил другую сделку, чтобы сэкономить 591 тыс. рублей НДС.

Заявление Константина Толкачева Фото: источник в региональном исполкоме «Единой России»

Сам Толкачев заявил, что стал жертвой конфликта своего бизнес-партнера Марка Широких за собственность «Комбината строительных материалов и изделий» (ООО «КСМИ»). По его словам, обвинение в мошенничестве является вымыслом. А недоимок по налогам и сборам в тот период не было. Он оспаривает в Арбитражном суде области результаты налоговой проверки, по результатам которой возбуждено дело. Не дожидаясь вердикта депутат оплатил 16,3 млн рублей. В случае победы в суде налоговая вернет деньги обратно.