Прихожане и духовенство устали ждать конца пандемии Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Златоусте (Челябинская область), несмотря на сохранение режима самоизоляции, православных благословили на посещение храмов. Об этом сообщили URA.RU прихожане и подтвердили в Златоустовскоq епархии.

«Накануне благочинный Златоустовского округа архимандрит Иннокентий представлял нового священника в церкви Михаила Архангела. Он сказал, что все могут посещать свои храмы, — рассказал URA.RU очевидец. — Единственно, что порекомендовал быть осторожными — носить маски и использовать антисептики».

«Храмы открыты с условием соблюдения социальной дистанции, там нанесена разметка. В кафедральном соборе в воскресенье состоится служба, но на открытом воздухе», — подтвердили URA.RU в Златоустовском епархиальном управлении.

По распоряжению митрополита Челябинского и Златоустовского Григория, храмы в Челябинской области закрылись для прихожан с 29 апреля. Накануне стало известно о госпитализации с двусторонней пневмонией самого архиерея и целого ряда священнослужителей. Также заболели журналисты, которые вели репортажи с пасхальной службы в кафедральном соборе Челябинска. 4 июня митрополит подтвердил запрет. «К сожалению, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в городах Южного Урала пока не меняется в лучшую сторону. Поэтому снова прошу всех вас воздержаться в эти дни от посещения храмов», — обратился владыка к верующим южноуральцам. Призывают воздержаться от посещения храмов и кладбищ на Троицу также светские власти.

«Владыка Григорий не имеет отношения к Златоустовской епархии и не управляет ею, — заявили на это URA.RU в епархиальном управлении. — Кроме того, он не запрещал ходить в храмы, а рекомендовал». 5 июня на Южном Урале произошел новый всплеск числа заражений — 131 против 113 накануне. Вторые сутки подряд в регионе умирает по три больных COVID-19.