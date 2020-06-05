Уральский полпред выбрал имя для дочери

Николай Цуканов назвал дочь Марией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов и его жена Светлана выбрали имя для девочки, которая родилась у пары 4 июня, сообщил собеседник URA.RU. Дочь назвали Марией.

Жена Николая Цуканова родила в Екатеринбурге в Институте охраны материнства и младенчества — одном из главных центров перинатальной помощи в УрФО.

URA.RU сообщало, что это второй ребенок 55-летнего Николая Цуканова от второго брака. В 2012 году у него родился сын Николай, он учится во втором классе в одной из школ Екатеринбурга.

Уральский полпред регулярно упоминает о своей семье: в рамках двух совещаний с главами регионов в мае Цуканов, говоря о необходимости самоизоляции, отмечал, что понимает, с каким сложностями сталкиваются семьи: «Я сам это прочувствовал и понимаю, что переживают другие семьи во время карантина».