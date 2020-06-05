05 июня 2020

Уральский полпред выбрал имя для дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, цуканов николай
Николай Цуканов назвал дочь Марией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов и его жена Светлана выбрали имя для девочки, которая родилась у пары 4 июня, сообщил собеседник URA.RU. Дочь назвали Марией.

Жена Николая Цуканова родила в Екатеринбурге в Институте охраны материнства и младенчества — одном из главных центров перинатальной помощи в УрФО.

URA.RU сообщало, что это второй ребенок 55-летнего Николая Цуканова от второго брака. В 2012 году у него родился сын Николай, он учится во втором классе в одной из школ Екатеринбурга.

Уральский полпред регулярно упоминает о своей семье: в рамках двух совещаний с главами регионов в мае Цуканов, говоря о необходимости самоизоляции, отмечал, что понимает, с каким сложностями сталкиваются семьи: «Я сам это прочувствовал и понимаю, что переживают другие семьи во время карантина».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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