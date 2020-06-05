Утверждение списка кандидатов «Единой России» в Заксобрание Челябинской области перенесено на неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинские единороссы перенесли на следующую неделю утверждение списка кандидатов в Заксобрание Челябинской области. В партии не урегулировали скандалы, случившиеся по итогам праймериз, сообщил URA.RU участник заседания президиума регионального политсовета «ЕР» 5 июня.

«Сегодня должны были утвердить, кто будет баллотироваться в одномандатных округа, а кто пойдет по спискам. Но из-за неурегулированных скандалов на праймериз в нескольких округах нет ясности. Из-за этого решение перенесли», — сказал собеседник.

Президиум также принял решение о приостановке членства в партии депутата ЗСО Константина Толкачева. При этом его собственное заявление об исключении его результатов на праймериз так и не рассмотрели.

По итогам праймериз, завершившихся 31 мая, в Калининском округе победил Толкачев, второе место занял Илья Исайчук. Представители третьего и четвертого номеров Владимира Бодрова и Армана Аракеляна заявили о возможных накрутках — за сутки до конца голосования они лидировали.

В Каштакском округе №10 неожиданно победил депутат Металлургического райсовета Максим Романов, помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова. Хотя ставка делалась на директора управления по работе с персоналом ЧМК Дениса Сазонтова и директора по сбыту ООО «Мечел-энерго» Алексея Алексеева. Между сторонами будут вестись переговоры.