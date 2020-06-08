В Курганской области не хватает врачей

Число вакансий для медиков с высшим образованием в Курганской области возросло за полгода на 13% (на 1 ноября 2019 года требовалось 479 специалистов). В больницах и поликлиниках, по данным на июнь, не хватает 540 врачей и фармацевтов. Информация со ссылкой на департамент здравоохранения размещена в соцсети «ВКонтакте» в группе «Медики — работа45».
Так, наибольший дефицит врачей наблюдается: в Шадринской ЦРБ (39), Курганской больнице №2 (30), в Шадринской БСМП (26), в Курганской психоневрологической больнице (26), Курганской больнице скорой помощи (24), областном противотуберкулезном диспансере (22), в Курганской детской поликлинике (21), Шадринская поликлинике (20), Щучанской ЦРБ (19). Почти всем медикам обещана выплата компенсации за аренду жилого помещения.
При этом число вакансий для специалистов со средним медицинским образованием в регионе уменьшилось. На 1 ноября 2019 года требовалось 545 специалистов. К июню потребность снизилась на 79 человек. Наибольший дефицит среднего медперсонала наблюдается в районных больницах: Щучья (45), Половинного (25), Куртамыша (21), Шадринска (21), Катайска (18), Далматово (18).
Ранее URA.RU писало, что в прошлом году в Курганской области требовалось более 500 врачей и медсестер. Обеспеченность врачами в регионе была в полтора раза ниже, чем в среднем по России и в УрФО.
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