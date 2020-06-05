05 июня 2020

Челябинск сможет принимать любые воздушные суда. Таких аэропортов в России только семь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание
Александр Нерадько проверил как идут работы в аэропорту Челябинска Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Челябинска будет сдана в августе. Об этом 5 июня заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько, прибывший в Челябинск с рабочим визитом. Совещание глава Росавиации провел прямо в аэропорту, после того как осмотрел ход работ, передает корреспондент URA.RU.

С вводом новой ВВП Челябинск станет седьмым городом в России, где воздушные судна смогут принимать в любую погоду и любого класса.

«Челябинский аэропорт станет одним из лучших в России, все работы идут по плану», — заявил Нерадько. Аэродром будет соответствовать повышенной, III категории ИКАО и будет принимать любые самолеты с системой слепой посадки. После расширения перрона у аэропорта появится 30 мест для стоянки воздушных судов, что позволит развивать сетку внутренних рейсов.

Вице-губернатор Сергей Шаль сообщил прессе, что в планах авиапредприятия реконструкция и расширение международного сектора. Новое здание аэропорта для внутренних линий сдали весной.

Новый аэропорт и новая ВВП строились к саммитам ШОС и БРИКС, которые перенесены из-за пандемии коронавируса.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...