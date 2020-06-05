Александр Нерадько проверил как идут работы в аэропорту Челябинска Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Челябинска будет сдана в августе. Об этом 5 июня заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько, прибывший в Челябинск с рабочим визитом. Совещание глава Росавиации провел прямо в аэропорту, после того как осмотрел ход работ, передает корреспондент URA.RU.

С вводом новой ВВП Челябинск станет седьмым городом в России, где воздушные судна смогут принимать в любую погоду и любого класса.

«Челябинский аэропорт станет одним из лучших в России, все работы идут по плану», — заявил Нерадько. Аэродром будет соответствовать повышенной, III категории ИКАО и будет принимать любые самолеты с системой слепой посадки. После расширения перрона у аэропорта появится 30 мест для стоянки воздушных судов, что позволит развивать сетку внутренних рейсов.

Вице-губернатор Сергей Шаль сообщил прессе, что в планах авиапредприятия реконструкция и расширение международного сектора. Новое здание аэропорта для внутренних линий сдали весной.

Новый аэропорт и новая ВВП строились к саммитам ШОС и БРИКС, которые перенесены из-за пандемии коронавируса.