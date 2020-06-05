Россияне бесплатно получат лекарство от коронавируса

Препарат поступит в российские клиники уже в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для россиян по полису ОМС. Лекарство поступит в российские клиники 11 июня. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС», — цитирует Дмитриева ТАСС. По его словам, испытания лекарства проводятся на амбулаторно. Планируется, что ежегодно будет производиться порядка 700 тысяч курсов.

Дмитрий также отметил, что спрос на препарат проявляют есть даже за рубежом — на сегодняшний день «Авифавиром» интересуются десять государств. Из-за высокого спроса, как указывает глава РПФИ, производство лекарства может быть увеличено до двух млн курсов в год.

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