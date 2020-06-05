В Тюмени часть решений по карантину переложили на муниципалитеты

Решение о блокировке транспортных карт теперь принимают сами населенные пункты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тобольске часть льготников младше 65 лет не может воспользоваться правом на льготный проезд в автобусе из-за карантина по коронавирусу. Об этом URA.RU сообщил житель города, пожелавший остаться анонимным. Ранее городские власти заблокировали все транспортные карты на бесплатный проезд, но позже оставили блокировку только для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

«Сейчас началось тепло и нужно ехать на дачу — поскольку на пенсию всю зиму без огорода не протянешь. А в автобусах приходится платить, поскольку я не могу воспользоваться льготой. При этом непонятно, кому вообще предоставляются льготы — половина пенсионеров в автобусе едет бесплатно, половина — нет», — поделился 54-летний пенсионер.

Как разъяснили в оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области, решение о разблокировке транспортных карт принимается администрацией каждого муниципального образования самостоятельно.

В администрации Тобольска URA.RU прокомментировали, что транспортные карты в городе заблокированы гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.

Как ранее сообщало URA.RU, в Тюменской области зарегистрировано уже 1834 случая заболевания коронавирусом, 10 из них закончились летальным исходом.