В Тюмени запускают стройку за 2 млрд рублей

Новый научный центр появится в Тюмени в ближайшие годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени в районе озера Алебашево построят научный комплекс стоимостью 2 млрд рублей. Проектом займется компания «НОВАТЭК», сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области, которое курирует строительство.

Научный центр планируется возвести в два этапа. Сначала в 2021 году откроют первую часть проекта — Центр лабораторных исследований площадью 13 тысяч квадратных метров. В нем разместят лаборатории по буровым и тампонажным растворам, проппантам и другим промышленным веществам.

Затем у научного центра появится офисное здание на тысячу сотрудников. Его площадь составит 20 тысяч квадратных метров. В офисах расположатся учебные классы, конференц-холл и медиазал. Поблизости появятся многоуровневый паркинг и зеленая зона. Всего в комплексе хотят создать 700 рабочих мест.

Строительством займется подразделение «НОВАТЭК Научно-технический центр». Положительное заключение экспертов и разрешение на строительство уже получены. Генподрядчик планирует начать работы уже в июне.

Тюменские власти несколько раз пытались преобразовать территорию вокруг озера Алебашево. В 2006 году правительство РФ согласовало строительство технопарка, однако в 2009 году проект заморозили. Затем появилась идея создать event park Алебашево с зонами отдыха и ресторанами. Для обсуждения задумки в Тюмень хотели пригласить блогера и урбаниста Илью Варламова.