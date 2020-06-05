05 июня 2020

В главной свердловской аптечной сети сменили главу

© Служба новостей «URA.RU»
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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, таблетки, лекарство, триазавирин, химическая лаборатория, препарат
ГБУ «Фармация» возглавил Сергей Харин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым главой крупнейшей свердловской аптечной сети, ГБУ «Фармация», стал начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава региона Сергей Харин. Об этом сообщил источник URA.RU в министерстве здравоохранения региона.

URA.RU обратилось за комментарием в Минздрав региона, ответ пока не получен.

По данным деклараций о доходах на сайте регионального минздрава, Харин работает в должности начальника отдела как минимум с 2015 года, когда он впервые отчитался о доходах. В 2018 году чиновник заработал 1 миллион 335 тысяч рублей, в предыдущие годы его доход незначительно меньше.

ГБУ «Фармация» в октябре 2015 года была создана на базе ГУП «Фармация», соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев. URA.RU сообщало, что «Фармация» стала работать в убыток с 2017 года — тогда на предприятии был назначен новый директор Наталья Обухова. Во время ее работы ГУП потерял ключевые госконтракты. Источники «URA.RU» связывали Обухову со свердловским депутатом Александром Серебренниковым, владеющим группой «Радуга» — прямым конкурентом «Фармации».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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