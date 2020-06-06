Захарова рассказала о бегстве россиян из США на фоне беспорядков

Россияне просят увеличить количество самолетов из США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Количество россиян, которые хотят вернуться на родину из США, растет каждый день. Все — из-за массовых беспорядков, охвативших всю страну. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МИД Росси Мария Захарова.

«Вы даже не представляете, какой пошёл спрос на самолёты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте ещё борт. И с каждым днём количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», — сказала Захарова в интервью «Парламентской газете», отвечая на вопрос о количестве желающих вернуться на родину россиян.

Массовые акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в городах США в конце мая. Причиной общественных волнений стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Позже, как напоминает RT, одного из сотрудников полиции, который прижал шею мужчины коленом, обвинили в убийстве, а троих его коллег — в пособничестве. Судмедэкспертиза признала смерть Флойда убийством.

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