Польша повысила тарифы на транзит газа из ЯНАО

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Плата за транзит в следующем году году вырастет в среднем на 16,5% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Польша подняла тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. Плата за транзит в следующем году году вырастет в среднем на 16,5%. Об этом рассказало польское Управление регулирования энергетики.

«Введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5% по отношению к действующему тарифу», — говорится в сообщении. Отмечается, что повышение ставок является результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых оператором Gaz-System. Они напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши.

Ранее сообщалось, что Польша отказалась продлевать контракт на транзит российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. Срок договора истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz-System.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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