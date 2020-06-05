Чехия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

В последние месяцы отношения между Россией и Чехией напряжены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Объявлены персонами нон грата», — цитирует Бабиша ТАСС. О том, кто конкретно попал под санкцию чешского правительства, не уточняется.

Отношения между двумя странами было напряжены в последние месяцы. Виной тому стал снос памятника советскому маршалу Коневу в Праге. Демонтаж памятника вызвал бурные реакции властей и дипмиссий Чехии и России. Следственный комитет РФ по этому инциденту даже возбудил уголовное дело, напоминает Nation News.

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