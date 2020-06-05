Чехия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

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Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, россия, флажки, чехия
В последние месяцы отношения между Россией и Чехией напряжены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Объявлены персонами нон грата», — цитирует Бабиша ТАСС. О том, кто конкретно попал под санкцию чешского правительства, не уточняется.

Отношения между двумя странами было напряжены в последние месяцы. Виной тому стал снос памятника советскому маршалу Коневу в Праге. Демонтаж памятника вызвал бурные реакции властей и дипмиссий Чехии и России. Следственный комитет РФ по этому инциденту даже возбудил уголовное дело, напоминает Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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