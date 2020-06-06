05 июня 2020

В Свердловской области стабилизируется ситуация с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, эпидемия, виды екатеринбурга, коронавирус, covid-19
В Екатеринбурге еще действует масочный режим Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области зафиксировано 249 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«На Среднем Урале зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении. За сутки в регионе вылечились 169 человек, умерли два пациента. Состояние 81 человека оценивается как тяжелое, 570 — как средней тяжести, остальные переносят болезнь в удовлетворительном состоянии.

Всего в Свердловской области уже 7 179 зараженных коронавирусом. Умерли 39 человек, 3 166 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что в течение недели цифры в регионе были обнадеживающими. Если тенденция к снижению числа заболевших продолжится, то в регионе начнут снимать карантин.

Всего в России выявлено 458 689 заболевших. За все время выздоровели 221 388 человек, 5 725 пациентов умерли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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