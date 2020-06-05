Цифры высокие, но есть тенденция к снижению Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области выявлен 251 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Число заражений снижается второй день подряд — это дает надежду на отмену карантина. Всего в регионе зафиксировано 6930 заболевших. Двое скончались: пациенты с COVID-19 умирают в регионе уже шестнадцатый день подряд, всего погибших — 37 человек.

«Специалисты подтвердили наличие новой коронавирусной инфекции у жителей Екатеринбурга (+190), Алапаевска, Асбеста, Артинского и Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Верхотурья, Горноуральского, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского, Серова, Сысертского, Тавдинского, Тугулымского и Шалинского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

Динамика новых случаев COVID-19 в Свердловской области Инфографика: сайт коронавирус-монитор

Судя по цифрам, ситуация в регионе несколько улучшилась: накануне было 298 заболевших, днем ранее - 357. Тенденция к снижению дает надежду на возможное снятие карантина на следующей неделе. Так, при ее сохранении или хотя бы даже удержании последнего значения (250) в выходные Свердловская область выходит в «зеленую зону» по коэффициенту распространения инфекции, что позволит перейти к первому этапу снятия ограничений. Однако если последует рост заболеваемости, шансов на снятие карантина практически нет (см. ТАБЛИЦЫ с прогнозами).

Состояние 71 пациента оценивается как тяжелое, 68 находятся в реанимации, в том числе 39 на искусственной вентиляции легких. У 525 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки выписаны еще 170 человек, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 2997 пациентов.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 4 июня), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (4396), затем в Нижнем Тагиле (237), Верхней Пышме (175), Первоуральске (116), Полевском (104), Березовском (102), Камышлове и Камышловском районе (79), Ревде (72), Реже и Режевском районе (71), Ирбите (включая район — 63), Белоярском районе и Красноуфимске (вместе с районом — 60), Верхотурье (58), Невьянске (55), Арамили и Среднеуральске (47), Асбесте, Серове и Сысерти (44), Артемовском (43), Новоуральске (39), Кушве (38), Талицком районе (33), Туринске (29), Нижнесергинском районе (27), Богдановиче (26), Заречном (22), Верхнем Дуброво (21), Дегтярске (19), Артинском районе и Краснотурьинске, Верхней Салде и Шале.

По двенадцать случаев заболевания зафиксировано в Алапаевске (включая район) и Сухом Логу, по десять — в Красноуральске, Нижней Салде, Североуральске и Тавде, по девять — в Ачите, Бисерти и Пышминском районе, по восемь — в Новой Ляле и Тугулыме, по шесть — в Горноуральском городском округе, Нижней Туре и Староуткинске, по пять — в Качканаре, Кировграде и Лесном, по четыре — в Карпинске и Рефтинском, три — в Байкалово, по два — в Верхней Туре, Верх-Нейвинском, Волчанске, Гарях и Ивделе, по одному — в Верхнем Тагиле и поселке Малышева. Также вирус обнаружен у 200 человек из других регионов страны.

Если продолжится снижение или хотя бы удержится текущая цифра (250), регион выйдет в «зеленую зону» Инфографика: URA.RU

При сохранении текущего уровня заражений (взято среднее за последние три дня) регион будут балансировать вокруг коэффициента Rt, близкого к единице Инфографика: URA.RU

Но если число новых случав COVID-19 увеличится, Свердловская область останется в «красной зоне» по коронавирусу Инфографика: URA.RU