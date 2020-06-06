Иван Ургант снял пародию вместе с коллективом Comedy Woman Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант снял пародию на скандальный агитационный ролик о семье геев, усыновивших ребенка. Видео опубликовано на youtube-канале программы «Вечерний Ургант».

Действие разворачивается в 2013 году, когда телеведущий Дмитрий Хрусталев покинул шоу Comedy Woman и ушел работать на «Первый канал». Участница коллектива Мария Кравченко снимает на телефон, как передает шоумена Урганту. Хрусталев интересуется, где его предшественник Александр Гудков, который затем появляется в кадре в образе гея.

«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому соведущему, а Гудков передает ему платье, в котором он будет сниматься. Другая участница Comedy Woman Надя Сысоева, увидев эту сцену, плюет на пол и уходит. В финале ролика Ургант и Гудков изображают поцелуй, а закадровый голос вопрошает: «Такой „Вечерний Ургант“ ты хочешь?»

Ранее « Федеральное агентство новостей » запустило агитационный ролик за поправки в Конституцию РФ. По сюжету гей-пара усыновляет мальчика в 2035 году после того, как в России не приняли поправку, которая определяет брак исключительно как союз мужчины и женщины. Видео раскритиковали и ЛГБТ-активисты, и простые россияне. В итоге материал с YouTube был удален — модераторы сочли, что он разжигает ненависть.

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