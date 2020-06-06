Ургант снял пародию на скандальный ролик про семью геев. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Иван Ургант снял пародию вместе с коллективом Comedy Woman Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант снял пародию на скандальный агитационный ролик о семье геев, усыновивших ребенка. Видео опубликовано на youtube-канале программы «Вечерний Ургант».

Действие разворачивается в 2013 году, когда телеведущий Дмитрий Хрусталев покинул шоу Comedy Woman и ушел работать на «Первый канал». Участница коллектива Мария Кравченко снимает на телефон, как передает шоумена Урганту. Хрусталев интересуется, где его предшественник Александр Гудков, который затем появляется в кадре в образе гея.

«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому соведущему, а Гудков передает ему платье, в котором он будет сниматься. Другая участница Comedy Woman Надя Сысоева, увидев эту сцену, плюет на пол и уходит. В финале ролика Ургант и Гудков изображают поцелуй, а закадровый голос вопрошает: «Такой „Вечерний Ургант“ ты хочешь?»

Ранее «Федеральное агентство новостей» запустило агитационный ролик за поправки в Конституцию РФ. По сюжету гей-пара усыновляет мальчика в 2035 году после того, как в России не приняли поправку, которая определяет брак исключительно как союз мужчины и женщины. Видео раскритиковали и ЛГБТ-активисты, и простые россияне. В итоге материал с YouTube был удален — модераторы сочли, что он разжигает ненависть.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...