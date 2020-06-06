06 июня 2020

В России зарегистрировали второе лекарство от коронавируса

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Наркологическая клиника
Препарат позволяет справиться с тяжелым течением болезни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России зарегистрировали уже второй препарат для лечения коронавируса. Регистрационное удостоверение от Минздрава РФ получил препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, при избыточной воспалительной реакции организма на внедрение вируса», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Эта реакция (так называемый цитокиновый шторм) приводит к повреждению тканей и органов и тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. Поэтому его предотвращение очень важно при лечении COVID-19.

«Левилимаб» стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре. Первым стал «Авифавир» (фавипиравир).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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