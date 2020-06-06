В России зарегистрировали второе лекарство от коронавируса

В России зарегистрировали уже второй препарат для лечения коронавируса. Регистрационное удостоверение от Минздрава РФ получил препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).
«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, при избыточной воспалительной реакции организма на внедрение вируса», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
Эта реакция (так называемый цитокиновый шторм) приводит к повреждению тканей и органов и тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. Поэтому его предотвращение очень важно при лечении COVID-19.
«Левилимаб» стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре. Первым стал «Авифавир» (фавипиравир).
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