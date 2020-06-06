В России стали чаще продавать проблемные долги коллекторам

Микрофинансовые организации во время пандемии стали чаще продавать просроченные долги россиян коллекторам. К такому выводу пришли аналитики Центробанка, изучив итоги работы финансового рынка в прошлом месяце.
«Продолжает сокращаться портфель займов — основное снижение пришлось на начало мая (сразу на 5%), что связано с возобновлением процедур по частичной продаже задолженности», — говорится в отчете.
Резкое сокращение кредитного портфеля в Банке России связывают с активностью коллекторов. Поскольку в условиях пандемии COVID-19 микрофинансовые организации заинтересованы в скором возвращении проблемных займов путем их продажи. А коллекторы готовы заплатить за такие долги больше обычного, сообщает РБК.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала пик роста «плохих долгов», который придется на четвертый квартал текущего года, а также на первую половину 2021 года, уточняет Nation News.
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