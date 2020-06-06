06 июня 2020

В России стали чаще продавать проблемные долги коллекторам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, микрокредитование, кредит, микрокредиты, займы
В условиях пандемии МФО стараются избавиться от просроченных займов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Микрофинансовые организации во время пандемии стали чаще продавать просроченные долги россиян коллекторам. К такому выводу пришли аналитики Центробанка, изучив итоги работы финансового рынка в прошлом месяце.

«Продолжает сокращаться портфель займов — основное снижение пришлось на начало мая (сразу на 5%), что связано с возобновлением процедур по частичной продаже задолженности», — говорится в отчете.

Резкое сокращение кредитного портфеля в Банке России связывают с активностью коллекторов. Поскольку в условиях пандемии COVID-19 микрофинансовые организации заинтересованы в скором возвращении проблемных займов путем их продажи. А коллекторы готовы заплатить за такие долги больше обычного, сообщает РБК.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала пик роста «плохих долгов», который придется на четвертый квартал текущего года, а также на первую половину 2021 года, уточняет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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