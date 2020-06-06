Аналитик назвал единственный способ восстановления экономики РФ

Ситуацию улучшит раздача денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

План по восстановлению экономики к 2021 году, разработанный российским правительством, ничем не подкреплен и вряд ли может быть реализован в кратчайшие сроки, считает экономист, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов. В разговоре с URA.RU он заявил, что единственным методом быстрого восстановления экономики является раздача денег.

«Искусственно улучшить положение дел в экономике довольно сложно. Это длительная планомерная работа, а быстро улучшить ситуацию можно только одним способом — раздать деньги», — отметил Хестанов. Если у людей появились бы деньги, как указывает экономист, они начали бы их активно тратить, что естественным образом поддержало бы все отрасли экономики, которые прямо или косвенно связаны с тратами граждан.

По словам эксперта, российское государство сейчас располагает достаточно большими резервами, поэтому могло бы позволить себе эти выплаты. Хестанов привел в пример один из расчетов, согласно которому россиянам можно было бы выплатить по 10 тысяч тремя траншами с разницей в несколько месяцев для поддержания потребительского спроса. По мнению собеседника агентства, деньги проще раздать всем гражданам РФ, так как объективно определить благосостояние человека или семьи довольно сложно и затратно.

Однако, как считает Хестанов, российское государство никогда не отличалось большой щедростью в этом вопросе. Исключением, по его словам, была раздача зерна во времена Бориса Годунова, когда страну постиг неурожай. Без принятия подобных мер, как он отмечает, на восстановление экономики потребуется много времени, и все будет зависеть от внешних условий, например, спроса и цен на нефть.

План по восстановлению экономики России, разработанный правительством, предполагает устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже 5% и обеспечение темпов роста ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 года.

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