Банк не может менять ставки в одностороннем порядке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Россиянам, взявшим ипотеку около года назад, будет выгодно сейчас сделать рефинансирование, уверяет президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. В беседе с URA.RU она отметила, что на снижение ставок в период пандемии охотнее идут государственные банки.

«Если в августе прошлого года ключевая ставка была 7,5%, то сейчас она составляет 5,5%, то есть упала на два процентных пункта. Банки вслед за этим тоже скорректировали ставки. Тем, кто взял ипотеку, скажем, год назад, рефинансирование сейчас будет выгодно», — рассказала Радченко. Однако, как подчеркивает эксперт, государственные банки быстрее принялись снижать ставки по ипотеке вслед за падением ключевой ставки, так как получают дотации. Коммерческие банки, в свою очередь, с этим не спешат, так как в связи с пандемией растут риски увеличения числа неплательщиков.

Для того, чтобы банк одобрил рефинансирование, необходимо соблюдение двух условий — у заемщика не должно быть задолженности и должно пройти не менее полугода с момента взятия кредита, уточнила Радченко. По ее словам, обращаться за рефинансированием можно неограниченное количество раз вслед за снижением ставок. Однако, как утверждает эксперт, в случае отказа можно обратиться за пересмотром ставки в другой банк, но в этом случае придется понести затраты — на страхование в пользу нового банка и на оценку объекта залога.

Радченко также отметила, что банк не может менять ставки в одностороннем порядке. «Если ставки повысятся до 12%, а вы взяли ипотеку под 9%, то это проблема банка — он не может в одностороннем порядке заставить вас платить по более высокой ставке», — объяснила она.

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