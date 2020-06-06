Экономисты назвали товары и услуги, на которые вырастут цены

Россиянам придется экономить на всем, кроме товаров первой необходимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

После снятия ограничений цены на товары и услуги в России вряд ли поднимутся, заявили в разговоре с URA.RU экономисты. Однако, в некоторых отраслях, по мнению экспертов, потребителям все же придется столкнуться с увеличением стоимости.

По мнению независимого экономического эксперта, руководителя инвестиционного консалтинга УК БКС Антона Шабанова, бизнес будет компенсировать упущенные за время самоизоляции доходы за счет увеличения оборота, привлекая клиентов с помощью всевозможных акций. На повышение цен, как считает эксперт, предприниматели вряд ли решатся. «За время самоизоляции дела стали хуже не только у бизнеса, но и у самих людей. Некоторые потеряли работу, поэтому если сейчас повышать стоимость товаров или услуг, то сузится круг потенциальных покупателей», — рассказал он агентству.

Однако в некоторых отраслях, где будет сильный эффект отложенного спроса, рост цен, по его словам, все же произойдет. К ним, к примеру, относятся салоны красоты. Вполне возможно, что такая же ситуация произойдет с российскими курортами, фитнесс-клубами и автомобилями, однако рост цен в этих отраслях будет заметен значительно меньше, уверен собеседник агентства.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин вовсе уверен, что в России произойдет падение цен. Это связано с укреплением рубля и падения доходов населения. Повышенные цен, как он заявил агентству, россияне не потянут, а некоторые из них не смогут позволить себе товары даже по докризисным ценам. «Поднимать в этом случае цены — значит заморозить товар на полке. Цены останутся на том же уровне или даже упадут, чтобы коммерсанты могли получить хоть какой-то денежный поток. Это касается всех стандартных товарных групп. Исключение здесь — только товары сегмента luxury», — отметил эксперт.

Ранее аналитики усомнились в эффективности разработанного правительством РФ плана восстановления экономики: быстро помочь может только раздача денег населению. При этом в Росстате зафиксировали, что реальные доходы россиян в первом квартале с учетом инфляции сократились на 0,2% по сравнению с этим периодом прошлого года, передает агентство Nation News.

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