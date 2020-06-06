В православные храмы не будут пускать без масок

Санитарные правила сохранятся после открытия храмов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В православных храмах России сохранятся многие санитарные нормы с момента открытия после двухмесячного карантина. Например, прихожан не будут пускать в церковь без маски. Об этом сообщил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы будем в таком режиме служить до тех пор, пока карантинные меры не будут ослаблены или отменены», — цитирует священнослужителя «Интерфакс».

Митрополит Иларион добавил, что если верующий пришел без маски, то сотрудники храма будут обязаны ее выдать. Также на полу будет сделана разметка, чтобы прихожане соблюдали социальную дистанцию. Следить за этим будут волонтеры. Они же будут контролировать, чтобы в церковь не вошло больше людей, чем это разрешено. Те, кому не хватит места в храме, смогут слушать трансляцию на улице, если это предусмотрено. После службы к прихожанам может выйти священник, чтобы причастить их или «переадресовать в соседний храм».

Также в некоторых храмах отменят целование икон, а в некоторых после каждого прикосновения будут протирать спиртовой салфеткой.

Ранее митрополит Иларион призвал «со смирением и спокойствием относиться и к тем санитарным мерам, которые предписываются властями», и к финансовым потерям, которые станут следствием распространения коронавируса, пишет издание «Взгляд».

URA.RU вместе с экспертами выясняло, какие правила стоит соблюдать после снятия режима самоизоляции и как общаться с теми, кто их нарушает.

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