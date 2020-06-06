Как носить маску и не злиться на тех, кто этого не делает

Маска будет полезна в магазинах и транспорте, но не на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После снятия режима самоизоляции россиянам все равно придется соблюдать ряд правил, чтобы обезопасить себя и других от заражения коронавирусом. Опрошенные URA.RU эксперты рассказали, какие правила стоит соблюдать и как общаться с теми, кто их нарушает.

Даже после отмены масочного режима стоит носить с собой маски. Их лучше использовать в магазинах, транспорте или в толпе, рассказал профессор кафедры вирусологии института физико-химической биологии МГУ Алексей Аграновский. По его словам, на улице маска бесполезна, и носить ее не стоит — лучше дышать свежим воздухом. Надевать маску нужно людям, которые не знают точно, являются ли они носителями вируса. Перчатки и антисептик не так необходимы, считает Аграновский. Хотя перчатки пригодятся, если, например, в магазине строгий режим. «Надо носить то, что велят носить», — добавил вирусолог.

По словам Аграновского, шансы заразиться на улице не так высоки, потому что концентрация самого вируса очень мала. «Когда вы гуляете с друзьями, можете спокойно обойтись и без маски. Некоторая дистанция, конечно, будет разумна», — добавил он.

Если же человек соблюдает все правила, а окружающие его люди — нет, то не нужно провоцировать конфликт, рассказал URA.RU психолог Павел Жавнеров. Делать замечание или просить соблюдать дистанцию нужно без раздражения и вежливо. «Например, человек стоит перед вами без маски и вы ему говорите: „Слушай, я очень переживаю за свое здоровье, давай мы с тобой в другой раз поговорим. А если у тебя есть маска, надень, и мы продолжим общаться“. Тогда человек не свяжет ваши слова с плохим отношением к нему», — пояснил он. Также можно носить с собой запасную маску и предложить человеку надеть ее.

Это же касается и правил социальной дистанции. Человека можно попросить в шутливой форме отойти или опять же напомнить ему о беспокойстве за свое здоровье, добавил психолог. Самое главное — не воспринимать действия человека на свой счет и не злиться из-за этого, подчеркнул эксперт.

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