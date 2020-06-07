Появлению вирусов способствует вырубка лесов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мир столкнется с новыми эпидемиями, так как создало для них «идеальные условия» и продолжает «эксплуатировать природу». К таким выводам пришли ученые Ливерпульского университета.

«За последние 20 лет мы столкнулись с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и Cоvid-19. От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала. И это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись», — цитирует BBC профессора Ливерпульского университета Мэтью Бэйлиса.

Исследователи отмечают, что передаваться заболеваниям от животных к людям помогают вырубка лесов и вторжение человечества в места обитания диких животных.

«Есть немало свидетельств того, что измененные человеком ландшафты с низким уровнем разнообразия форм жизни, такие как поля и плантации, чаще ассоциируются с более высоким риском для людей заразиться той или иной инфекцией», — отметила профессор Кейт Джонс из Университетского колледжа Лондона.

Чтобы предотвратить возможные эпидемии ученые создали систему распознавания, позволяющую выделить среди тысяч известных науке бактерий, паразитов и вирусов, поражающих диких животных, самые опасные для человека. Если патоген включен в «черный список», ученые рекомендуют заняться созданием защиты от него, не дожидаясь распространения. Ученые считают, что в первую очередь нужно следить за локациями, где «размыты границы» и есть контакт диких животных и человека — это фермы на краю лесов, рынки, особенно стихийные, неподконтрольные.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В разговоре с «Дни.ру» врач Александр Лаврищев заявил, что эпидемия COVID-2019, скорее всего, связана с рынком Уханя, на котором продавались живые животные для последующего употребления в пищу. Не исключено, что вирус передался человеку от змеи или летучей мыши.

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