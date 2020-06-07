Пиар-директор обвиняет в пропаже Алибасова его сына Юари Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Музыкальный продюсер Бари Алибасов накануне своего 73-летия неожиданно для всех исчез. Он не отвечает на звонки, о его местоположении никто не знает.

Первым беспокоится начал пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин. Он отметил, что в последний раз видел продюсера, когда тот 4 июня садился в такси со своим сыном. Горожанкин отмечает, что сын Алибасова в телефонном разговоре повел себя странно, а затем и вовсе бросил трубку. «Такое подозрительное поведение. … Что-то пробурчал, трубку положил, и с тех пор я тоже не могу до него дозвониться», — рассказал Горожанкин «Пятому каналу».

Пиар-директор отмечает, что для Алибасова несвойственно скрывать свои планы. «Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось. Бари Каримович так обычно не скрывается — так, чтобы не отвечал» — отметил Горожанкин. Он предположил, что исчезновение Алибасова может быть выгодно только его сыну. Помощник Алибасова не исключает, что произошедшее может быть связано с имущественными вопросами и наследством.

В свою очередь звездный адвокат Сергей Жорин говорит о противоречивом характере музыкального продюсера. По его предположению, Алибасов сбежал от общества, чтобы не слышать бесконечные звонки. «Он мне сам советовал несколько лет назад телефон убирать, потому что-либо именинник проводит время для своего удовольствия, либо он будет целый день на телефоне», — поделился адвокат. Жорин считает, что попадание в необычные ситуации стало «изюминкой» Алибасова.

Ранее Бари Алибасов проиграл суд против для очистки труб «Крота». Он по ошибке выпил химическое средство вместо сока. Несколько дней Алибасов лежал в больнице.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.