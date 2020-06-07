Онищенко призвал Россию выходить из карантина

Он считает, что нужно работать профессионально и принимать решения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

России следует постепенно снимать карантинные меры. В этом уверен эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения», — цитирует Онищенко «Национальное агентство новостей». Он подчеркнул, что снимать ограничения следует не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей России. «С удовлетворением вижу, что условия для этого есть», — добавил врач.

Геннадий Онищенко также отметил необходимость анализировать развитие пандемии коронавируса в западном полушарии, в частности, в Бразилии и Перу, чтобы спрогнозировать изменения коронавируса в России предстоящей осенью.

Ранее Онищенко оценил условия окончания эпидемии COVID-19. По его мнению, нет необходимости доводить уровень иммунитета населения к коронавирусу до 95%. Бывший главный врач подчеркнул, что важнее начать массовое производство вакцины. Это может случиться уже в следующем году. Он напомнил, что препарат должен пройти клинические испытания, а после в России нужно будет наладить промышленное производство. Также Онищенко РФ отметил, что если вирус мутирует, то тогда он преодолеет общий иммунитет. А процесс создания вакцины нужно будет начать сначала.

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