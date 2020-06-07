Малышева оценила число бессимптомных носителей коронавируса

Елена Малышева отметила, что бессимптомно инфекцией болеют люди во всех странах
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Во всем мире не менее 50% людей являются бессимптомными носителями коронавируса. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram.
Она отметила, что бессимптомно инфекцией болеют люди во всех странах. «Более того, похоже, их не менее половины», — ответила медик на вопрос подписчицы.
Ранее в России зарегистрировали лекарство для лечения коронавируса. Препарат разработан специально для того, чтобы бороться с последствиями и осложнениями, которые вызывает COVID-19, передает агентство Nation News.
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